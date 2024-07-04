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Полковник ВСУ признал успехи ВС России в обходе украинской ПВО

17:13
  • четверг
  • 04 июля 2024

В результате ракеты поражают оборонные предприятия

ВС России научились обходить украинские системы противовоздушной обороны. В результате под удар попадают оборонные предприятия, заявил полковник ВСУ Владимир Селезнев.

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По словам полковника, российские войска перегружают систему противовоздушной и противоракетной обороны страны комбинированными ударами. ВС России применяют комбинированные атаки, чтобы со стопроцентной вероятностью обойти элементы ПВО и ПРО, и это ему часто удается, заявил Селезнев.

20 июня Воздушно-космические силы России впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000. Эффект удара авиабомбой с трехтонным зарядом испытал на себе пункт временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области, передает РИА Новости.

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