Полковник ВСУ признал успехи ВС России в обходе украинской ПВО

В результате ракеты поражают оборонные предприятия

ВС России научились обходить украинские системы противовоздушной обороны. В результате под удар попадают оборонные предприятия, заявил полковник ВСУ Владимир Селезнев.

По словам полковника, российские войска перегружают систему противовоздушной и противоракетной обороны страны комбинированными ударами. ВС России применяют комбинированные атаки, чтобы со стопроцентной вероятностью обойти элементы ПВО и ПРО, и это ему часто удается, заявил Селезнев.

20 июня Воздушно-космические силы России впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000. Эффект удара авиабомбой с трехтонным зарядом испытал на себе пункт временной дислокации ВСУ в Липцах Харьковской области, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram