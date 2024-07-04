Путин назвал условие для прекращения огня на линии соприкосновения

Президент ответил на вопросы журналистов

Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Киевом, об этом заявил Владимир Путин в Астане, где завершился двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. По его итогам российский лидер ответил на вопросы журналистов. Тема Украины была одной из первых.

"Нам нельзя допустить, чтобы противник воспользовался этим прекращением для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта", – отметил российский лидер.

Глава нашего государства также прокомментировал предложение вести мирные переговоры с Киевом через посредников.

"Сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем", — сказал он.

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