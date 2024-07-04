Путин прокомментировал предложение выйти на контакт с Радой

Большинство депутатов подчинено правящей верхушке

Владимир Путин прокомментировал предложение выйти на контакт с украинской Радой, которая сейчас считается единственным обладателем легитимных полномочий - в силу того, руководство Украины находится у власти незаконно.

По словам российского лидера, в нынешних условиях вести такой диалог бессмысленно, большинство депутатов подчинено правящей верхушке, которая узурпировала власть.

Поинтересовались у президента и мнением по поводу слов Трампа, выразившего готовность завершить конфликт.

"То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно. Я не знаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он собирает это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне. И мы это поддержим", - заявил Путин.

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