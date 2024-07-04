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Путин: Россия вправе начать производство РСМД

17:40
  • четверг
  • 04 июля 2024

Научно-исследовательские разработки уже ведутся

Россия готова начать производство ракет средней и меньшей дальности. Соответствующие поручения промышленности уже даны, опытно-конструкторские работы в этом направлении ведутся, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

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Путин напомнил, что ранее Россия объявила мораторий на возможное размещение РСМД. Но до тех пор, пока эти комплексы не появятся в каком-то регионе мира. Если эти ракеты американского производства где-то появятся, Москва оставляет за собой право действовать зеркально, передает ТВЦ.

28 июня Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что России нужно начать производство РСМД. Принимать решение о месте их размещения следует исходя из интересов безопасности страны в ответ на аналогичные действия США.

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