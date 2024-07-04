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Путин заявил о готовности обсуждать стратегическую стабильность с США

17:48
  • четверг
  • 04 июля 2024

Надо дождаться нового руководства

Вопросы стратегической стабильности Москва готова обсуждать с Вашингтоном. В то же время, чтобы понять настрой Вашингтона, надо дождаться прихода новой администрации, заявил президент России Владимир Путин.

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Российский лидер отметил на пресс-конференции в Астане, что вопрос о создании правовой базы международной безопасности и стратегической стабильности стоит остро. Путин напомнил, что Россия свои предложения в этой сфере уже сформулировала, передает ТВЦ.

Президент России прибыл в Астану утром 3 июля для участия в саммите ШОС. 4 июля Путин принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС, а также и во встрече в формате "ШОС плюс".

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