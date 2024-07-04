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Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь

18:07
  • четверг
  • 04 июля 2024

Просили создать условия для заключения мирного соглашения

Руководство западных стран настойчиво просило Москву прекратить огонь, когда российские войска стояли под Киевом в 2022 году. Просили прекратить боевые действия, чтобы украинская сторона могла предпринять определенные действия, рассказал президент России Владимир Путин.

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На пресс-конференции после саммита ШОС в Астане российский лидер отметил: Запад мотивировал свою просьбу тем, что нужно создать условия для окончательного заключения мирного соглашения. И тогда Москва пошла им навстречу, передает ТВЦ.

Однако Россия опять столкнулась с обманом, как уже было неоднократно, напомнил Путин. Договоренности, достигнутые в Стамбуле были выброшены в помойку, заключил российский лидер.

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