Путин послал "космический" сигнал миру

ШОС против милитаризации космоса

"Сигналом" для всего мира назвал президент России Владимир Путин позицию Шанхайской организации сотрудничества, выступившей против милитаризации космоса. Как отметил российский лидер на пресс-конференции в Астане, эта позиция отражена как в итоговой декларации саммита, так и в других документах.

Все страны ШОС выступают против размещения любого оружия в космосе, подчеркнул Путин. Это сигнал для всего остального мира по поводу того, как государства относятся к милитаризации космического пространства.

По словам президента России, ШОС —организация, которая набирает обороты. Она стала одним из самостоятельных центров нового многополярного мира. Международные игроки хотят поддерживать с контакты с организацией, которая привлекает все новых участников, передает ТВЦ.

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