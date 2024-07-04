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Путин послал "космический" сигнал миру

18:18
  • четверг
  • 04 июля 2024

ШОС против милитаризации космоса

"Сигналом" для всего мира назвал президент России Владимир Путин позицию Шанхайской организации сотрудничества, выступившей против милитаризации космоса. Как отметил российский лидер на пресс-конференции в Астане, эта позиция отражена как в итоговой декларации саммита, так и в других документах.

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Все страны ШОС выступают против размещения любого оружия в космосе, подчеркнул Путин. Это сигнал для всего остального мира по поводу того, как государства относятся к милитаризации космического пространства.

По словам президента России, ШОС —организация, которая набирает обороты. Она стала одним из самостоятельных центров нового многополярного мира. Международные игроки хотят поддерживать с контакты с организацией, которая привлекает все новых участников, передает ТВЦ.

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