Собянин: Число бесплатных автобусов в рамках проекта "Музеи — детям" увеличится

Участие в проекте принимают более 100 музеев и выставочных залов

Московские школьники бесплатно посетили музеи города 3,3 миллиона раз. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он подписал постановление, согласно которому в городе расширят транспортное обслуживание проекта "Музеи — детям".

Участие в проекте принимают более 100 музеев и выставочных залов.

"Особой популярностью пользуются Музей космонавтики, музей-панорама "Бородинская битва", музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Дарвиновский музей, музеи А.С. Пушкина, И.С. Тургенева и М.А. Булгакова", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 88 тысяч человек стали участниками обучающих программ "Мосволонтера" за десять лет. Интенсив "Включайся. Семья" состоится 6 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности.

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