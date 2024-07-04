Заявления Путина по итогам саммита ШОС. Главное

Президент назвал условие для прекращения огня на линии соприкосновения

Прекращение огня на Украине невозможно без достижения четких договоренностей, которые были бы необратимыми и приемлемыми для Москвы. Владимир Путин заявил сегодня об этом в Астане, отвечая на вопросы журналистов по завершении саммита Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран - членов объединения приняли совместную декларацию и подписали более двух десятков документов о развитии сотрудничества в самых разных областях. Число участниц ШОС увеличилось до десяти - полноправным членом организации стала Белоруссия.

К журналистам президент выходит с небольшой задержкой. Слишком насыщенный встречами, переговорами и заседаниями график в ходе саммита в Астане. Но традиционно глава государства готов отвечать на любые вопросы. Итогами поездки Путин удовлетворен. И напоминает прессе: ШОС - полезная организация. Создаваемая изначально для урегулирования всех пограничных вопросов ряда постсоветских республик с Китаем, сегодня стала весьма востребованной в современном мире.

"Это очевидно один из самых самостоятельных центров нового многополярного мира. И именно это стало привлекательным для участников организации и для тех, кто хотел бы поддерживать с этой организацией постоянные контакты на самых разных уровнях", - заявил Путин.

На этих фото наглядно видно, о чем говорит президент. Было 9 стран-участниц. Стало 10. Белоруссия получила статус полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества. Как и в случае с БРИКС, есть немало стран, которые официально участниками этих объединений не являются, но разделяют позицию и стремятся к взаимодействию. Заинтересованы не только в плодотворной экономической кооперации и справедливом миропорядке, но и в международной безопасности. Последнему вопросу в Астане уделялось немало внимания. Китайский лидер заявил, что вне зависимости от изменений ситуации на мировой арене Шанхайская организация сотрудничества должна продолжать служить гарантом общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности. А Владимир Путин напомнил, кто постоянно раскачивает лодку.

"Основополагающие документы, которые лежали в основе стабильности и международной безопасности, США были разрушены. Ну, не мы же вышли из договора по противоракетной обороне, а это был один из краеугольных камней. Или договор по ракетам средней и меньшей дальности", - сообщил Путин.

В 2019 году американцы вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. И не только производят боеприпасы, которые могут преодолевать от 500 до пяти с половиной тысяч километров, но уже разворачивали ранее запрещенные соглашением ракетные комплексы в Европе и на Филиппинах.

"В связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора и анонсированием того, что они приступают к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКР, разработки, а в будущем и производство", - сказал Путин.

Глава государства говорит: по глобальной безопасности нужно будет выяснять позицию новой американской администрации. Нынешняя то посылает сигналы о намерении возобновить диалог по этому вопросу, то забывает об этом. Несколько месяцев назад Владимир Путин заявил, что Байден на посту президента США для России был бы предпочтительнее. Хотя бы в силу своей прогнозируемости. Журналисты поинтересовались, не изменилась ли точка зрения после провальных для сонного Джо дебатов с Трампом. Поинтересовались у президента и мнением по поводу слов Трампа. Который регулярно бравирует готовностью завершить украинский конфликт.

"То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьёзно. Я не знаком с его возможными предложениями, по поводу того, как он собирается это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем", - заявил Путин.

Владимир Путин в очередной раз подтвердил готовность к переговорам, от которых наша страна никогда не отказывалась. И раз уж киевский режим сам себе запретил вести диалог с Москвой, то пусть будут посредники. Но вот в предложения о прекращении огня безо всяких предварительных условий Москва не верит. Мы это уже все проходили, когда наши войска стояли под Киевом, а в Стамбуле подписывались документы.

"Просто сейчас взять объявить прекращение огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем", — сказал Путин.

Итогом двухдневного саммита ШОС стала Астанинская декларация. Страны - участницы подписались под инициативами об увеличении влияния организации как одного из ключевых объединений многополярного мира. Согласились с необходимостью вместе работать над усилением международной безопасности. Выразили неприятие санкциям и вмешательству в дела суверенных государств. Выступили за реформу ООН и сохранение космоса свободным от оружия.

У Владимира Путина также состоялся переговорный марафон - под десяток двусторонних встреч. От Си Цзиньпина до исполняющего обязанности главы Ирана. И сразу два настойчивых приглашения приехать в гости. От турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram