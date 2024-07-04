Модель заставила Сунака ожидать своей очереди на утреннем шоу

Скандалы в политической верхушке подкосили консерваторов

Самая крупная победа лейбористов за почти 200 лет - такими заголовками пестрят британские газеты. Пока результаты исключительно опросные. Но репутация Тори настолько пала в глазах простых британцев, что они уже готовы голосовать за кого угодно, но только не за них.

Консерваторы встали у политического руля Великобритании аккурат после финансового кризиса 2008 года. И каждый премьер, по сути, лишь вколачивал в и так подбитую экономику королевства гвозди. Началось всё с Дэвида Кэмерона, который внёс в парламент законопроект о референдуме о выходе страны из Евросоюза, дал старт кампании и подал в отставку.

Следом Тереза Мэй долго торговалась с ЕС об условиях "развода", а потом чуть не проиграла выборы, которые сама же и объявила. Борис Джонсон дело предшественников довёл до конца – правда, крайне невыгодно для Великобритании. Затем ещё и спешно ушёл в отставку после скандальных вечеринок.

Все 14 лет правления в целом характеризовались для королевства крайне медленным экономическим ростом, а также общим снижением уровня государственных услуг. Скандалы в политической верхушке подкосили консерваторов, сделав их весьма лёгкой мишенью для оппозиции. Не исключение и действующий премьер Риши Сунак. Издание Politico выходит с весьма хлёстким материалом:

"Он не понимает, как работают государственные службы, он не может делегировать полномочия, он кажется оторванным от реальности, потому что он вот такой. Его жена заявила о налоговом статусе без постоянного места жительства, что позволило ей не платить налоги в Великобритании, в то время как её муж повысил налоги для других жителей королевства. Амбиции Сунака были невелики, потому что таким людям, как он, не нужна политика - для них это простое тщеславие".

Тем не менее, Риши Сунак пытается делать хорошую мину при плохой игре. На участок для голосования приходит вместе с женой - пара трогательно держится за руки. Никаких комментариев - журналисты получают только вымученные улыбки. Видимо, премьеру за глаза хватило общения с представителями СМИ накануне. Премьер за день до выборов в рамках своей медиакампании сходил на телеканал ITV на передачу аналог "Доброго утра". Правда, в эфир его пустили не сразу - сначала дали время полуголой модели, которую представили как "самую татуированную маму королевства". Сунак в это время послушно ждал своей очереди на диване. Ещё больше политика озадачили вопросами по типу "какое ваше любимое блюдо".

"Моё любимое блюдо - это сэндвичи. Я большой любитель. Но в ночь выборов у нас есть традиция: мой знакомый мясник всегда делает специальный предвыборный пирог", - отметил Риши Сунак.

Разъярённые консерваторы уже успели обвинить телеканал ITV в подставе. Лидер лейбористов Кир Стармер, напротив, будто купается во внимании как прессы, так и публики. Первые экзитполы будут опубликованы сразу после закрытия участков. Победители во всех 650 избирательных округах станут известными лишь к утру пятницы.

Если лейбористская партия одержит победу, уже завтра днём король Карл III поручит Стармеру сформировать правительство. Впрочем, все ключевые члены команды нового премьера уже известны. Но вот поменяется ли что-либо в стране, пока говорить рано.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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