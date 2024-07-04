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Мишустин высказался о развитии сельского хозяйства

22:28
  • четверг
  • 04 июля 2024

Зерна, мяса, сахара, рыбы и растительного масла хватает, чтобы обеспечить внутренний рынок

Более трех миллиардов 700 миллионов рублей будет выделено на возведение новых жизненно важных инфраструктурных объектов в регионах. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Всего их планируется 20. Основная часть средств пойдёт на возведение медорганизаций – в том числе многопрофильного центра, больниц и инфекционного корпуса Ульяновской областной детской клинической больницы. Благодаря финансированию многие работы будут завершены уже в этом году.

Ещё один важный вопрос связан с реализацией государственной программы развития сельского хозяйства. Михаил Мишустин подчеркнул - необходимо задействовать меры поддержки, чтобы производители агропромышленного комплекса были обеспечены всем необходимым для уборки урожая. Сейчас зерна, мяса, сахара, рыбы и растительного масла хватает, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок страны и поставлять эти отечественные продукты партнёрам за рубеж.

"Среди наших приоритетов – увеличение объёмов производства в агропромышленном комплексе на четверть к 2030 году, рост экспорта в полтора раза и инвестиций в основной капитал – на 60%", - отметил Мишустин.

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