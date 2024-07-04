Подполье намерено ликвидировать предателей

Подразделения ВСУ в попытках переправиться через Днепр привлекают браконьеров. Украинские военные рассчитывают, что проводники помогут им устроить вылазку на левый берег, переправиться через днепровские плавни, сообщает в Telegram организация подполья "Русский Херсон".

По данным подпольщиков, они выявили места дислокации частей ВСУ, а также проследили перемещения украинских военных по территории Херсонской области. Что касается помогающих ВСУ браконьеров, то подполье заявляет о намерении уничтожить предателей – "в полном соответствии с законами войны".

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил о скоплении сил ВСУ в Херсоне. Есть данные, что украинские войска накапливают ресурсы в городе, выселяя жителей из домов на побережье Днепра.

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