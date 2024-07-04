Суд отправил под арест троих задержанных за подготовку теракта в Дагестане

Подозреваемые останутся под стражей до 2 сентября

Трое задержанных за подготовку теракта в Дагестане отправлены под арест. Решение принял Советский районный суд Махачкалы.

В сообщении суда, на которое ссылается ТАСС, отмечается, что судьи рассмотрели ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Магомед Магомедов, Халид Магомедов и Заур Магомедов останутся под стражей до 2 сентября.

Ранее стало известно о задержании в Дагестане троих боевиков из группировки, которая ранее напала на религиозные учреждения в республике. Предположительно, они планировали взрывы и поджоги в Дагестане. Во время обысков у мужчин нашли пистолеты, самодельные взрывные устройства и гранаты. У одного боевика нашли листок, на котором он приносит присягу ликвидированному главарю банды - Осману Омарову.

Вооруженные нападения произошли в городах Дагестана 23 июня. Террористы атаковали синагогу и православный храм, обстреляли пост ДПС. Среди боевиков были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

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