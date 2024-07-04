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Песков: Российский план урегулирования по Украине зафиксирован

20:36
  • четверг
  • 04 июля 2024

Он озвучен публично

Российский план урегулирования по Украине стал достоянием мировой общественности. Он зафиксирован и озвучен публично, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля также ответил журналистам на вопрос об участии Пекина в переговорном процессе. Песков опроверг информацию о том, что лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин на полях саммита ШОС в Астане обсуждали планы Китая провести саммит по Украине.

Пресс-секретарь президента отметил и обращение многих выступавших участников саммита ШОС к вопросу палестинского урегулирования. Они говорили в Астане в ходе своих выступлений активно обращались и говорили о недопустимости гибели людей. По словам Пескова, речь идет об одной из крупнейших гуманитарных катастроф современности, передает РИА Новости.

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