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Портовая инфраструктура повреждена ударом ВС России по Черноморску

21:07
  • четверг
  • 04 июля 2024

Возник пожар

Здания и конструкции портовой инфраструктуры повреждены в результате удара ВС России по Черноморску в Одесской области. После взрыва возник пожар, сообщают украинские СМИ.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Стало известно о прибытии в Одессу французских наемников

По данным телеканала "Общественное", удар был нанесен баллистической ракетой. Пожар уже ликвидировали, информацию о последствиях уточняют.

Ранее жители Одесской области публиковали в соцсетях кадры последствий ударов ВС России. Ракеты атаковали портовую инфраструктуру в Ильичевске, Одессе и Черноморске. Сообщалось о мощном взрыве в порту Черноморска, подтверждены прилеты в Одессе и порту Ильичевска, передает РИА Новости.

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