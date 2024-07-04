Портовая инфраструктура повреждена ударом ВС России по Черноморску

Возник пожар

Здания и конструкции портовой инфраструктуры повреждены в результате удара ВС России по Черноморску в Одесской области. После взрыва возник пожар, сообщают украинские СМИ.

По данным телеканала "Общественное", удар был нанесен баллистической ракетой. Пожар уже ликвидировали, информацию о последствиях уточняют.

Ранее жители Одесской области публиковали в соцсетях кадры последствий ударов ВС России. Ракеты атаковали портовую инфраструктуру в Ильичевске, Одессе и Черноморске. Сообщалось о мощном взрыве в порту Черноморска, подтверждены прилеты в Одессе и порту Ильичевска, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram