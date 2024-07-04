Это расценили как оскорбление

Отказ Владимира Зеленского от интервью с американским журналистом и телеведущим Такером Карлсоном – публичное оскорбление. Так оценил действия офиса президента Украины бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Ранее Карлсон объявил в соцсетях, что вскоре может появиться интервью с украинским лидером, согласия на которое он добивался два года. Однако пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров тут же заявил, что Такера Карлсона "нет в графике президента".

Это не просто грубость и наглость, но и беспардонное, совершенно невменяемое поведение, отреагировал на заявление пресс-секретаря Соскин. По его словам, возмутительные слова со стороны Киева могут привести к тому, что журналист начнет расследование в отношении Зеленского на предмет коррупции и наркозависимости.

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