Раскрыта дата встречи Орбана с Путиным

Данные сообщили венгерские и европейские официальные лица

Британская газета Financial Times выяснила у своих источников дату встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. Точный срок назвали один венгерский представитель и два европейских официальных лица.

По их данным, приведенным FT, встреча состоится в пятницу, 5 июля. Отмечается что возможный визит Орбана в Россию после поездки на Украины заключается в стратегии венгерского премьера – он намерен выслушать обе стороны конфликта.

О возможных планах Орбана посетить Москву 5 июля написал ранее венгерский журналист Сабольч Паньи в своем аккаунте в Х. По его данным, Орбан намерен обсудить с Путиным заявил, украинский вопрос.

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