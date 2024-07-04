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Раскрыта дата встречи Орбана с Путиным

21:57
  • четверг
  • 04 июля 2024

Данные сообщили венгерские и европейские официальные лица

Британская газета Financial Times выяснила у своих источников дату встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. Точный срок назвали один венгерский представитель и два европейских официальных лица.

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По их данным, приведенным FT, встреча состоится в пятницу, 5 июля. Отмечается что возможный визит Орбана в Россию после поездки на Украины заключается в стратегии венгерского премьера – он намерен выслушать обе стороны конфликта.

О возможных планах Орбана посетить Москву 5 июля написал ранее венгерский журналист Сабольч Паньи в своем аккаунте в Х. По его данным, Орбан намерен обсудить с Путиным заявил, украинский вопрос.

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