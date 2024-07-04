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Байден сделал важное заявление об участии в выборах: "Очень плохая ночь"

22:37
  • четверг
  • 04 июля 2024

Президент США "совершил ошибку"

Президент США Джо Байден в интервью журналисту Эрлу Инграму заявил, что "облажался" и допустил ошибку на дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.
Трамп назвал жалкой замену Байдена на выборах

"У меня была очень плохая ночь перед дебатами. Дело в том, что я облажался, я совершил ошибку. Но, знаете, мы собираемся сделать так, чтобы выиграть эти выборы", - заявил Байден.

Как стало известно, американский лидер исключит из рабочего графика мероприятия после восьми вечера, чтобы лучше высыпаться. Об этом Байден заявил на встрече с губернаторами-демократами, которые остались недовольны услышанным.

Ранее в Белом доме опровергли информацию об отказе Байдена от президентской гонки. Глава государства считает, что в ближайшие четыре года на посту президента сможет принести пользу США.

Рейтинг действующего главы государства достиг минимума после провальных теледебатов. Согласно результатам исследования, 49% опрошенных отдают предпочтение Дональду Трампу.

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