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В Карачаево-Черкесии временно запретили носить никабы

23:31
  • четверг
  • 04 июля 2024

Запрет будет действовать "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".

Муфтият Карачаево-Черкесии вслед за Дагестаном решил ввести запрет на ношение никаба в республике. Об этом в четверг, 4 июля, стало известно из официального указа.
 
Сообщается, что запрет будет действовать "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".
 
Вчера муфтият Дагестана также объявил о временном запрете ношения никабов. Запрет выдвинут на фоне терактов в Дербенте и Махачкале. Также в июне против ношения никабов, которые оставляют отрытыми только глаза женщины, выступили глава региона Меликов и председатель СК Бастрыкин.
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