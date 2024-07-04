В Карачаево-Черкесии временно запретили носить никабы

Муфтият Карачаево-Черкесии вслед за Дагестаном решил ввести запрет на ношение никаба в республике. Об этом в четверг, 4 июля, стало известно из официального указа.

Вчера муфтият Дагестана также объявил о временном запрете ношения никабов. Запрет выдвинут на фоне терактов в Дербенте и Махачкале. Также в июне против ношения никабов, которые оставляют отрытыми только глаза женщины, выступили глава региона Меликов и председатель СК Бастрыкин.

Сообщается, что запрет будет действовать "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".