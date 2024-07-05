Они получают 410 мандатов из 650 в Палате общин

Парламентские выборы в Британии выигрывают лейбористы.

Они получают 410 мандатов из 650 в Палате общин. Консерваторы — вторые. Они получают лишь 131 мандат.

В своей статье для Daily Mail британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что "Путин был бы рад видеть у власти лейбористов". По его мнению, лидер лейбористов Стармер не будет "так активно поддерживать Украину, как Сунак или, особенно, Борис Джонсон".

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