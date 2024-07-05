ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Парламентские выборы в Британии выигрывают лейбористы

02:05
  • пятница
  • 05 июля 2024

Они получают 410 мандатов из 650 в Палате общин

Парламентские выборы в Британии выигрывают лейбористы.

Они получают 410 мандатов из 650 в Палате общин. Консерваторы — вторые. Они получают лишь 131 мандат. 

В своей статье для Daily Mail британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что "Путин был бы рад видеть у власти лейбористов". По его мнению, лидер лейбористов Стармер не будет "так активно поддерживать Украину, как Сунак или, особенно, Борис Джонсон".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.