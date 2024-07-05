Политолог Ищенко объяснил значение Китая для России

КНР заменила собой Европу

Могут ли страны ШОС повлиять на Украину и ее западных спонсоров с тем, чтобы усадить Киев за стол переговоров? Остается ли актуальным для политического разрешения конфликта стамбульский формат? И есть ли у Запада какие-либо дополнительные варианты для затягивания конфликта?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил обозреватель Международной медиа-группы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Китай - крупный российский союзник, крупный российский партнер. Китай не просто помогает России обходить санкции - в этом отношении более активно задействованы другие, более мелкие государства. КНР является для России альтернативным рынком. И Россия может говорить Западу - не хотите покупать вы, купят китайцы. Не хотите продавать вы - продадут китайцы. То есть Китай заменил для России Европу и Соединенные Штаты", - отметил эксперт.

Полный комментарий Ростислава Ищенко смотрите в видео

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