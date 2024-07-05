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Порнозвезда заставила премьера Британии ждать своей очереди на утреннем шоу

08:36
  • пятница
  • 05 июля 2024

Время Риши Сунака в политике стремительно заканчивается

Не задалось утро в Соединенном Королевстве. По крайней мере - у премьер-министра. Риши Сунака позвали на канале ITV в шоу "Сегодня утром". Но выяснилось, что он не главный герой. Первым блюдом, которое подвали публике, была Бекки Холт, самая татуированная тетка в Британии, которая подрабатывает в онлайн порносервисах. А Сунаку пришлось скромно дожидаться очереди на заднем плане.

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Риши Сунаку, которого тоже запустили в студию, задали примерно такой вопрос: что ты сделал не для себя, а для Британии?

"Я хочу, чтобы люди знали: если они хотят снижения налогов, чтобы их пенсии были защищены, если они хотят, чтобы миграция контролировалась, единственный способ добиться этого - голосовать за консерваторов", - сказал он.

Опросы перед выборами показали, что за консерваторов готова отдать голоса лишь пятая часть британцев. Не верят этим зомби!

Сунак обещает контроль над миграцией, чтобы чужаки не отнимали рабочие места у британцев. И всего за один день через Ла Манш в королевство переправились 800 человек в поисках убежища. А британский премьер все обещает отправить нелегалов в далекую Руанду.

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