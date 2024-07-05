Артиллеристы группировки "Север" уничтожили пункты временной дислокации националистов

ВС России нанесли серьезный урон националистам на всех ключевых направлениях в зоне СВО, сорваны попытки ротации вражеских подразделений, отбиты контратаки. За сутки уничтожено более двух тысяч боевиков и множество единиц западной техники, в том числе американские гаубицы М-777 и британские FH-70, а также склады боеприпасов, минометы и дроны.

Артиллеристы группировки "Север" уничтожили пункты временной дислокации националистов. Расчет самоходной гаубицы "Мста" нанес удар высокоточным снарядом "Краснополь", который не оставляет ни единого шанса противнику. Боеприпас летит по лазерному целеуказателю беспилотника. Точность попадания - ювелирная. Бойцы также используют осколочно-фугасные снаряды, эффективно поражая живую силу, бронетехнику и огневые точки врага. После выполнения задачи - мгновенная смена позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

На авдеевском направлении самоходный миномет "Нона" группировки "Центр" уничтожил американскую боевую машину пехоты "Брэдли" и группу неонацистов. Прибыв на огневую позицию расчет самоходки выполнил серию выстрелов 120-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, поразив замаскированную в лесополосе БМП. Затем разведка передала еще одни координаты - пикапа с группой боевиков, прибывших на место для эвакуации экипажа подбитой западной техники. "Нона" прямым попаданием уничтожила автомобиль ВСУ.

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