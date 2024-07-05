Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО

Гвардии прапорщик Владимир Кузнецов лично ликвидировал троих боевиков

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Младший сержант Сергей Тарасюк с помощью беспилотника обнаружил группу украинских диверсантов и, передав координаты врага нашим артиллеристам, корректировал удары по боевикам. Были уничтожены 7 неонацистов. Попытка противника проникнуть в тыл российских подразделений провалилась.

Гвардии прапорщик Владимир Кузнецов, отражая атаку вражеских штурмовых групп, лично ликвидировал троих боевиков. Всего же подразделение десантников под руководством Кузнецова уничтожило до десяти человек личного состава ВСУ, а также бронемашину, не допустив прорыва наших рубежей.

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