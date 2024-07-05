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Лейбористы уверенно лидируют на парламентских выборах в Британии

07:55
  • пятница
  • 05 июля 2024

Премьер Риши Сунак может лишиться поста председателя правительства

Лейбористы, по предварительным результатам, уверенно лидируют на парламентских выборах в Великобритании.

По данным экзитполов (просов избирателей при выходе с участков для голосования), у оппозиционной партии будет 410 мест в Палате общин, у консерваторов - лишь 131. Таким образом, туманный Альбион оказался на грани кардинальных перемен - правившие в течение 14 тори теряют бразды правления.

Премьер Риши Сунак может не только лишиться поста председателя правительства, но даже не переизбраться в парламент. Ну а за главу лейбористов Кира Стармера, претендующего на должность премьера, проголосовало большинство избирателей его округа.

"Народ высказал свое мнение – он готов к переменам. К завершению политики бедности и возвращению политики общественных благ. Перемены начинаются прямо здесь и сейчас - потому что это ваша демократия, ваше общество и ваше будущее . Вы проголосовали, теперь наша очередь действовать", - заявил Стармер.

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