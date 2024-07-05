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В Иране проходит второй тур президентских выборов

08:56
  • пятница
  • 05 июля 2024

В него вышли реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили

В Иране в пятницу проходит второй тур президентских выборов. В него вышли реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили. Они лидировали в первом туре, который состоялся в конце июня, но не сумели набрать более 50% голосов, необходимых для победы.

Бывший министр здравоохранения Пезешкиян получил 44%, а представитель верховного лидера Ирана в Совете национальной безопасности Джалили - около 40%. За него призвали голосовать выбывшие из гонки кандидаты от консервативных сил.

Внеочередные выборы в Иране были объявлены после трагической гибели в авиакатастрофе президента Исламской Республики Эбрахима Раиси.

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