Резонансная история с неэтичным досмотром девочек на ЕГЭ не подтвердилась

После проверки прокуратура не обнаружила фактов неэтичного досмотра девочек

Вызвавшая большой общественный резонанс история с неэтичным досмотром девочек на ЕГЭ не подтвердилась. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Инцидент на ЕГЭ в воронежской области произошёл из-за неправильной настройки металлоискателя, который реагировал на мелкие металлические элементы на одежде школьников.

После проверки прокуратура не обнаружила фактов неэтичного досмотра девочек.

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