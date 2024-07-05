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Резонансная история с неэтичным досмотром девочек на ЕГЭ не подтвердилась

07:28
  • пятница
  • 05 июля 2024

После проверки прокуратура не обнаружила фактов неэтичного досмотра девочек

Вызвавшая большой общественный резонанс история с неэтичным досмотром девочек на ЕГЭ не подтвердилась. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Инцидент на ЕГЭ в воронежской области произошёл из-за неправильной настройки металлоискателя, который реагировал на мелкие металлические элементы на одежде школьников. 

После проверки прокуратура не обнаружила фактов неэтичного досмотра девочек.

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