Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Венера и Уран обещают неожиданные перемены к лучшему

Овны

Ваш небесный босс Марс в хорошей позиции и отличном настроении, что неизбежно передастся каждому. Вы готовы зарабатывать, креативить и побеждать.

Тельцы

Вы имеете все шансы оказаться в нужное время в нужном месте и сорвать куш. Не теряйтесь, если почувствуете, что удача поблизости, заявляйте на нее права.

Близнецы

Юпитер спешит порадовать вас перспективным деловым предложением или удачными переговорами. Даже если вы в отпуске, будьте сегодня на связи.

Раки

Вы среди счастливчиков этого дня: звезды работают в вашу пользу. Венера и Уран обещают неожиданные перемены к лучшему или хорошие новости.

Львы

Меркурий добавляет вам сообразительности, а Юпитер – оптимизма. Самое время придумывать что-то оригинальное, заниматься творчеством и саморекламой.

Девы

Если сможете хранить в тайне амбициозные цели и действовать в одиночку, ваши шансы на успех высоки. Стройте планы, реализовывать которые будете осенью.

Весы

Удача на вашей стороне, если вы умеете работать в команде и не пытаетесь тянуть одеяло на себя. Коллективная энергия – самый короткий путь к успеху.

Скорпионы

Хотите добиться в чем-то высоких результатов? Будьте готовы к кропотливому труду! Чем усерднее вы сейчас работаете, тем ближе заветная цель.

Стрельцы

Вы хотите всего и сразу: любви, денег, славы, новое авто… Ваш Юпитер разошелся не на шутку, пора спуститься с небес и составить более реалистичный план!

Козероги

Вам вскружат голову странные мысли о любви, романтике и сексе. Захочется чего-то нового, неизведанного, волнующего. Не пугайтесь, это все влияние планет!

Водолеи

Вы сможете хорошо заработать, если возьмете на себя ответственность и станете посерьезнее. Шутки в сторону: сейчас важный момент, когда успех реален.

Рыбы

Звезды приготовили сюрприз в виде романтической переписки или свидания. У вас также улучшится самочувствие. Особенно, если вы хорошо выспались.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram