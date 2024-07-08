Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Миланы Тарасовой

Девочке нужна трансплантация костного мозга и требуется сопроводительная терапия

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение трехмесячной Миланы Тарасовой.

У малышки очень редкое генетическое заболевание - остеопетроз. Это страшная патология, при которой кости скелета становятся очень тяжелыми и хрупкими, а чрезмерный рост костей черепа вызывает сжатие нервов. Это грозит потерей зрения и слуха, и даже - летальным исходом. Милане нужна трансплантация костного мозга. Но требуется сопроводительная терапия. Ее стоимость - почти 6 миллионов рублей. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть эти деньги, вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно требуется помощь. Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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