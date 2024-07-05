Российские военные нейтрализовали за ночь 50 украинских БПЛА

Они пытались нанести удары по российским регионам

Киевский режим вновь попытался совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации. Об этом в пятницу, 5 июля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 14 таких аппаратов над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА — над территорией Запорожской области. Также уничтожены и подавлены десять беспилотников над территорией Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в России создана система безопасности "Пятница", предназначенная для защиты важных масштабных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов. Один из разработчиков системы рассказал, что "это программное решение, объединяющее все в единый центр".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что по мере того, как Запад накачивает Украину новыми ударными вооружениями, расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО с российской стороны будет возрастать.

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