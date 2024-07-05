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Командующий ПВО рассказал, как Россия уничтожает пилотируемую авиацию ВСУ

08:43
  • пятница
  • 05 июля 2024

Расчеты вырабатывают новые способы борьбы с противником

Треть всех уничтоженных самолетов и вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) была сбита переносными зенитно-ракетными комплексами. Об этом рассказал командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Андрей Семенов.
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Как написал генерал-лейтенант в статье, которую цитирует ТАСС, расчеты противовоздушной обороны адаптируются к новым угрозам в ходе спецоперации — улучшают существующие и вырабатывают новые способы борьбы с противником.

Эффективность уже подтвердили зенитные ракетные комплексы ближнего действия (ПЗРК, "Стрела-10"). Они помогают ликвидировать десятки разведывательно-ударных БПЛА противника, а также штурмовую и армейскую авиацию ВСУ на малых и предельно малых высотах.

Ранее полковник ВСУ Владимир Селезнев признал, что ВС России научились обходить украинские системы противовоздушной обороны. По словам военного, российские войска перегружают систему противовоздушной и противоракетной обороны страны комбинированными ударами.

Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс отмечал, что украинской авиации нанесен неприемлемый ущерб ударами российских военных — у ВСУ нет достаточного количества военных самолетов для восполнения потерь.

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