Ребенок погиб в результате удара ВСУ по Краснодарскому краю

Маленькая девочка умерла в больнице

Российские военные нейтрализовали 50 украинских дронов над Краснодарским краем, Запорожской и Ростовской областями, сообщило Минобороны России. Однако шесть человек пострадали в результате атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск. Среди них двое детей. Шестилетняя девочка получила осколочные ранения в результате падения одного из дронов, ее смогли госпитализировать, но она умерла в больнице, передает РИА Новости со ссылкой на губернатора.

Также ранения получили еще один маленький мальчик и четверо взрослых. Им продолжают оказывать помощь, уточняет телеграм-канал SHOT.

По словам местных жителей, сегодняшняя атака была одной из самых массированных за последнее время, сейчас в городе уже тихо. По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА возникло три очага возгорания на Левом берегу. Предположительной целью атаки могла стать ТЭЦ-2.

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