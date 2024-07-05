"Только мы вдвоем": Трамп сделал заманчивое предложение Байдену

Республиканец обратился к действующему президенту США

На днях в Америке состоялись теледебаты между лидером страны Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Зрители в Сети высказали мнение, что последний держался в разы увереннее. Опросы, проведенные СМИ, также подтвердили успех республиканца.

Поползли слухи, что демократы однопартийцы выдвинули предложение заменить Джо Байдена на Камалу Харрис: дескать, у нее больше шансов на победу.

Однако сам действующий президент не намерен сниматься с гонки. Он убежден, что еще сможет в ближайшие четыре года принести пользу стране. К тому же с заманчивым предложением Байдену выступил Трамп. Он предложил новые дебаты, причем без правил.

"Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны", - цитирует НСН запись, сделанную Дональдом Трампом в соцсети Truth.

Он убежден, что огромные рейтинги первых теледебатов указывают на то, что новый формат еще больше может понравиться зрителям. Кроме того, выступление Джо Байдена без модерации поможет ему более полно ответить на все вопросы и развеять сомнения общественности в его способностях. Однако пока действующий президент никак не отреагировал на предложение Дональда Трампа.

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