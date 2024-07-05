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В Карачаево-Черкесии запретили носить никаб

09:12
  • пятница
  • 05 июля 2024

Такое же решение приняли в Дагестане

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приняло указ, которым ввело временный запрет на ношение никабов в республике. Об этом рассказал муфтий КЧР, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев.
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов

По словам Бердиева, соответствующий указ был принят в соответствии с постановлением Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

Запрет будет действовать "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", сообщает "Интерфакс".

Никаб — это распространенный у ряда мусульман женский головной убор закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Сторонники запрета никаба отмечают, что он не имеет отношения к исламу, это способ защитить голову от палящего солнца или, в случае с радикалами и террористами, скрыть свое лицо.

Во многих западных странах ношение никаба законодательно запрещено. Еще в 2019 году в Нидерландах официально запретили появление в общественных местах в одежде, скрывающей лицо, в том числе в мусульманских головных уборах — бурках и никабах.

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