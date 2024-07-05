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В России изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS

09:20
  • пятница
  • 05 июля 2024

Ракеты американского производства применяются ВСУ

Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS.

Как рассказал РИА Новости специалист по работе с вооружением, суббоеприпас зеленого цвета размером с теннисный мяч снабжен выступами по одной оси. В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук.

Кассета вскрывается примерно в двухстах метрах над поверхностью грунта. За счет выступающих перьев набегающим потоком суббоеприпас начинает вращение. На двух тысячах оборотов центробежные стопоры расходятся в стороны, движок поворачивается, капсюль-детонатор оказывается при этом напротив ударника. При ударе о поверхность происходит взрыв боеприпаса.

Если кассета вскрылась, но боеприпас упал и не сработал, он остается на взводе — это крайне опасно для мирных жителей, которые могут случайно наткнуться на боеприпас, подчеркнул эксперт.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес объяснил, почему Вашингтон не дает официального разрешения Киеву применять ATACMS для ударов по "старой" территории России. По словам военного, это говорит о чрезмерном страхе властей Соединенных Штатов.

Однако президент Украины Владимир Зеленский требует такого разрешения, уверяя, что решения президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России лишь у границ с Украиной недостаточно.

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