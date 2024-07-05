В Госдуме решили поощрить добросовестных водителей

С идеей выступила фракция "Новые люди"

Депутаты Госдумы предложили отметить водителей, не нарушающих правила дорожного движения и не становящихся виновниками аварий. Таким добросовестным автолюбителям предлагают выдавать права не на 10, а на 15 лет. Для остальных же водителей, по замыслу членов фракции "Новые люди", ничего не изменится: менять права им придется раз в 10 лет.

Еще есть один плюс для законопослушных водителей от внедрения новой инициативы: им придется реже проходить медосмотр и платить пошлину. А еще есть такой неочевидный положительный момент: выдача водительских прав сроком не на десять, а на 15 лет снизит нагрузку на госорганы, а рисковых автолюбителей простимулирует лучше водить и не нарушать правила дорожного движения, отмечает телеграм-канал SHOT.

Ранее те же "Новые люди" предложила разрешить инвалидам с ампутацией верхних конечностей ездить за рулем. По мнению законотворцев, это даст возможность в разы облегчить жизнь маломобильным людям, давая им шанс жить полноценно.

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