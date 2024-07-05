Орбан не подтвердил планы визита в Москву

Кремль подтверждения также не давал

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подтвердил сообщения СМИ о том, что отправится в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

Как отметил Орбан в эфире Kossuth, "поскольку эти шаги носят весьма деликатный характер, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся".

Ранее пошли слухи, что после поездки в Киев Виктор Орбан собирается в Москву, а после обсуждения с венгерским политиком украинского кризиса президент России Владимир Путин якобы скорректирует свои мирные предложения.

Британская газета The Financial Times утверждает, что эта встреча состоится уже 5 июля. Однако в администрации российского лидера ограничились фразой о насыщенном рабочем графике Путина в этот день, не подтвердив и не опровергнув сообщения о грядущей встрече с Орбаном.

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