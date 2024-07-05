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Собянин: 15 тысяч москвичей получили новое жилье по реновации с начала года

09:27
  • пятница
  • 05 июля 2024

Под заселение передали 30 домов

В Москве за первые шесть месяцев этого года построили более четырёх миллионов квадратных метров недвижимости, почти половина из этого - жильё.

Как отметил в социальной сети мэр Сергей Собянин, значительную часть зданий возвели инвесторы. Продолжается и реализация масштабной программы реновации. С начала года под заселение передали 30 домов. Новые квартиры в них получили около 15 тысяч москвичей. На этапе проектирования и строительства находятся ещё почти 500 жилых комплексов.

Одновременно власти развивают и социальную инфраструктуру. В новых кварталах возводят поликлиники, школы и детские сады, спортивные и культурные центры.

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