Российские войска прорвали фронт на Луганщине и в Донбассе

Взрываются и горят блиндажи и места дислокации националистов в районах Макеевки и Новгородского

На окраины небольшого поселка со звучным названием Сотницкий Казачок российские танки вошли, едва рассвело. Нового прорыва российской группировки на харьковском направлении в генштабе ВСУ никак не ждали. Казалось, русские бросили все силы под Волчанск и Липцы. Но на это и был расчет - заставить Киев думать, что наступление остановилось и наши войска перешли в глухую оборону. Но вот под прикрытием бронетехники десантники с марша атаковали позиции националистов. И через 5 часов еще один населенный пункт на северном участке был освобожден.

Пока командование ВСУ думало, чем заткнуть брешь в Харьковской области, российские войска смогли прорвать фронт еще в двух местах - на Луганщине и в Донбассе. Вот после комбинированных ударов взрываются и горят блиндажи и места дислокации националистов в районах Макеевки и Новгородского. Противник огрызается. Но в контратаки подняться не рискует.

Во время штурма нашим бойцам удалось захватить и ключевую высоту, которую еще называют Петровская гора.

Грохот и столб дыма - результат точечного залпа нашей авиации. Вертолетчики снесли еще один неприятельский "опорник" под Часов Яром. В самом городе боевикам цепляться за развалины все труднее. Огневые точки ВСУ устроили в высотке в микрорайоне "Новый". Но продержались недолго. Через сутки в захваченную националистами многоэтажку одна за другой прилетели три планирующие авиабомбы. И ответного огня из окон больше не было. Тех боевиков, кто выбрался из под завалов, накрыли залпами расчеты самоходок.

В Торецке российские войска уже вошли в частный сектор. В эти минуты идет мощный прорыв сразу в трех пригородных поселках. И хотя освобождение Торецка началось чуть больше двух суток назад, даже украинские военные признают - город им не удержать.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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