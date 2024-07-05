ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские войска прорвали фронт на Луганщине и в Донбассе

11:42
  • пятница
  • 05 июля 2024

Взрываются и горят блиндажи и места дислокации националистов в районах Макеевки и Новгородского

На окраины небольшого поселка со звучным названием Сотницкий Казачок российские танки вошли, едва рассвело. Нового прорыва российской группировки на харьковском направлении в генштабе ВСУ никак не ждали. Казалось, русские бросили все силы под Волчанск и Липцы. Но на это и был расчет - заставить Киев думать, что наступление остановилось и наши войска перешли в глухую оборону. Но вот под прикрытием бронетехники десантники с марша атаковали позиции националистов. И через 5 часов еще один населенный пункт на северном участке был освобожден.

Пока командование ВСУ думало, чем заткнуть брешь в Харьковской области, российские войска смогли прорвать фронт еще в двух местах - на Луганщине и в Донбассе. Вот после комбинированных ударов взрываются и горят блиндажи и места дислокации националистов в районах Макеевки и Новгородского. Противник огрызается. Но в контратаки подняться не рискует.

Во время штурма нашим бойцам удалось захватить и ключевую высоту, которую еще называют Петровская гора.

Грохот и столб дыма - результат точечного залпа нашей авиации. Вертолетчики снесли еще один неприятельский "опорник" под Часов Яром. В самом городе боевикам цепляться за развалины все труднее. Огневые точки ВСУ устроили в высотке в микрорайоне "Новый". Но продержались недолго. Через сутки в захваченную националистами многоэтажку одна за другой прилетели три планирующие авиабомбы. И ответного огня из окон больше не было. Тех боевиков, кто выбрался из под завалов, накрыли залпами расчеты самоходок.

В Торецке российские войска уже вошли в частный сектор. В эти минуты идет мощный прорыв сразу в трех пригородных поселках. И хотя освобождение Торецка началось чуть больше двух суток назад, даже украинские военные признают - город им не удержать. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
Вертолет ВС России
Вертолет ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
РСЗО "Град" ВС России
РСЗО "Град" ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
РСЗО "Град" ВС России
РСЗО "Град" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.