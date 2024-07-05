Пустой лист: итоги правления консерваторов в Британии

Власть переходит к лейбористам

Когда часы на Биг-Бене пробили десять раз, избиратели замерли в ожидании результатов всеобщих выборов. Впервые за 14 лет к власти вернутся лейбористы: согласно данным экзитполов, они займут подавляющее большинство мест в парламенте – 410 из 650. Для консерваторов это унизительное поражение.

Сокрушительная – именно так называет британская пресса победу лейбористов. Кир Стармер становится новым премьером. Он уже пообещал перемены и постарается исправить все, что натворил его предшественник. Издание Politico прогнозирует, что Стармер может стать самым могущественным британским лидером за долгое время.

"Мы привыкли к политике как к пантомиме. Очень нестабильная Консервативная партия с множеством внутренних распрей, без стабильности. Я думаю, нас ждет относительно стабильное правительство, где министры остаются у власти и не меняются каждый день", - отметил Ананд Менон, профессор европейской политики и иностранных дел в Королевском колледже Лондона.

Эти слова - явный намек на Лиз Трасс, с позором покинувшую кресло премьера менее чем через два месяца. Борис Джонсон ранее завершил "брекзит" и вогнал страну в экономический кризис. Действия, а точнее, бездействие по многим внутренним проблемам Риши Сунака стало последней каплей для британцев.

Глава британского Минобороны Грант Шэппс еле сдерживает слезы, покидая свой пост. Хотя округ, от которого он избирался, всегда поддерживал тори. Впрочем, как сообщают эксперты, кардинальных изменений во внешней политике страны не предвидится. Еще в мае журналисты писали, что Кир Стармер будет продолжать поддерживать Киев и демонстрировать непоколебимую приверженность НАТО. Впрочем, среди тех, кто оказался в парламенте, есть ярые сторонники мира. Партии Найджала Фараджа, на которого накануне выборов устроили охоту, называя кремлевским агентом, это не помешало получить свои 13 мест в нижней палате парламента.

Когда-то лидером лейбористов был и Джереми Корбин. В этот раз он одержал победу как независимый кандидат. Причем выиграл у бывшего однопартийца.

Газета Daily Star, подводя итоги правления консерваторов, публикует пустой лист. Кот Ларри, житель Даунинг-стрит, который пересидел здесь уже четверых премьеров, тоже так и не дождался от Сунака обещанных во время его избрания икры и лобстеров.

Уже в пятницу, после того, как Сунак попросит короля об отставке, Кир Стармер переедет на Даунинг-стрит. Мнения об очередном премьере Великобритании кот Ларри пока не высказывал.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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