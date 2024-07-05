Украденное золото скифов выставили в Киеве

Это экспонаты из крымских музеев, которые покинули полуостров еще в 2013 году

Словно в ювелирном магазине, а не в галерее: похищенная в судебном порядке коллекция предметов из крымских музеев с сегодняшнего дня демонстрируется в Киеве. 565 экспонатов. Ожидаемо – первый, закрытый показ организовали для главного украинского ценителя золотых украшений - Елены Зеленской. Не "Картье" в Нью Йорке, конечно, и не парижские бутики, где привыкла закупаться первая леди, но посмотреть можно, особенно если подтекст политический.

Выставка "Крым - золотой остров в Черном море" путешествовала с 2013 года. Сначала в Германии, а в феврале 2014 открылась в Музее Алларда Пирсона в Нидерландах. И уже летом того же года экспонаты должны были вернуться домой. Но из-за госпереворота в Киеве и референдума в Крыму надолго остались в Европе. В той экспозиции были артефакты от греческой колонизации полуострова до раннего Средневековья: золотые и бронзовые изделия, керамика, статуи из музеев Керчи, Бахчисарая, Симферополя и Севастополя. Все предметы найдены на раскопках в Крыму. Киев передал лишь небольшую часть – 19 экспонатов. Но после возвращения полуострова в состав России Украина потребовала передать всю коллекцию себе.

Судебные тяжбы длились почти 9 лет. Россия указывала на международные нормы, согласно которым предметы принадлежат музеям. Оппоненты настаивали на том, что договор заключался с министерством культуры Украины. В итоге суд в Амстердаме принял абсолютно политическое решение - передать крымские по происхождению предметы Киеву.

"У нас среди этих предметов есть конская упряжь, которая была найден археологом Николаем Эрнстом в 1927 году, когда Крым еще находился в составе России. Само по себе время этих находок мало о чем свидетельствует, но все эти находки были сделаны в Крыму, они хранились и изучались в крымских музеях, поэтому мы не ситуацию воспринимаем иначе, как грубое похищение", - заявил Андрей Малыгин, директор Центрального музея Тавриды.

"Сокровища Крыма. Возвращение" - выставка с пафосным названием. По словам организаторов, она будет работать, пока Киев не вернет себе полуостров. Впрочем, красивые вывески и заведомо невыполнимое обещание экспертов интересует куда меньше, чем сохранность коллекции. Как бы культурное наследие не оказалось в частных руках или на европейском черном рынке. Куда украинские ценности часто попадают под видом церковной утвари. Тем более, что Киево-Печерскую лавру, где сейчас находятся предметы, передали раскольникам из ПЦУ, а они не питают особого пиетета к древностям.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram