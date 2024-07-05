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Последствия непогоды устраняют в Смоленской, Новгородской и Иркутской областях

12:01
  • пятница
  • 05 июля 2024

В Москве и области также ожидаются обильные осадки

Завораживающее светопредставление - в получасе езды от Иркутска. Молния ударила в хозяйственную постройку. Повалил дым. И, как по команде, начался ливень. Непогода широким фронтом прошлась по Бодайбинскому и Нижнеудинскому районам, не обошла стороной и столицу Приангарья.

Долгожданный дождь пришел на смену аномальной жаре, которая стояла в регионе с конца июня. Вода с неба основательно полила грядки. Однако садоводы остались недовольны - град побил урожай.

Атмосферный фронт натворил бед и на северо-западе страны. В Великом Новгороде порывом ветра сорвало кровлю торгового павильона. Упавшие тополя перекрыли проезжую часть, опрокинули остановку общественного транспорта.

Последствия 20-тиминутного ливня выкладывают в сеть жители Смоленска. Шутят: появилась новая акватория. А в центре Йошкар-Олы после дождичка в четверг образовались локальные водоемы. Уставшие от изнуряющей жары местные жители, не раздумывая, ныряли в дождевую воду. Рейсовые автобусы превратились в пароходы, автомобилисты - в водителей катеров.

Заключительный день рабочей недели обещает быть дождливым и в столичном регионе. После череды температурных рекордов над Московской областью и Москвой пройдет атмосферный фронт. В течение дня синоптики обещают сильный дождь, грозу, град и ветер с порывами до 27 метров в секунду. 

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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