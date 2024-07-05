Огнем охвачено почти 566 тысяч гектаров

В российских регионах увеличилась площадь природных пожаров. Огнем охвачено почти 566 тысяч гектаров. Самая сложная обстановка - в Сибири и на Дальнем Востоке.

В Забайкалье усилена группировка парашютистов-десантников. В регион дополнительно переброшены 50 человек из Карелии и Пермского края. Борьбу со стихией осложняет аномально жаркая погода и ветер.

В Якутии для ликвидации огня задействован самолет-амфибия Бе-200. Только за последние сутки он произвел 12 сбросов, чтобы не допустить распространения пожара на населённый пункт в Олекминском районе.

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