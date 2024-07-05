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Медведи все чаще посещают российские города

11:59
  • пятница
  • 05 июля 2024

Косолапые повадились таскать еду из мусорных баков

Магадан. Лето. Водитель снимает, как рядом с авто бежит медведь. И  одним косолапым сопровождением история не заканчивается. За новым поворотом появляется еще один герой. Места съемок узнаваемы. На экотропу "Корейский ключ" тут же потянулись желающие пощекотать себе нервы. Но устраивать забеги - так себе идея, говорят охотоведы. Мишка хоть и косолапый, но догонит в два счета. Жертве точно конец. Лучше сразу встать. Набрать воздуха и раскинуть руки.

"Показать себя крупным, распахнуть куртку. Может быть, даже притвориться мертвым, тогда больше вероятность выжить", - отметил Николай Докучаев, заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН, доктор биологических наук.

На Сахалине один такой любопытный сосед страшно напугал жителей села. Поговаривают, что потом он же обнес местные огороды. Но это неточно. Вполне возможно, что грабитель отправился на дело с напарником. В Красноярском крае косолапый на огонек заглянул поздним вечером. Хозяева дома попытались спустить собак, но не вышло. А все потому, что из контейнера сильно запахло жареным.

Дым, свет, шум - современного мишку этим уже давно не отпугнуть. Если раньше хищники обходили города и поселки стороной, то теперь косолапые, отбросив сомнения, смело идут к нам за едой. Видят человека с младых когтей. На лапы, кстати, можно и обувь примерить. Как-то так решил дикий медведь, который вышел на трассу в Иркутской области. Сначала охотно позировал для фото. А потом вдруг попытался стащить тапочки. После долгих споров хозяин с риском для жизни тапочки себе все-таки вернул. 

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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