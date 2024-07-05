Песков опроверг дискуссии в Кремле о ношении никаба

Уже два российских региона запретили никаб

В Кремле не ведут дискуссию на тему запрета ношения никабов в России. Такое заявление сделал в пятницу, 5 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Этот комментарий последовал за решением муфтията Дагестана и духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии временно запретить ношение никаба. Запрет будет действовать "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения"

Как подчеркнул Песков, комментируя отношение к этой ситуации администрации главы государства, "мы не участвуем в этой дискуссии", сообщает РБК.

Противники никаба отмечают, что его ношение не имеет отношения к исламу и религии вообще — это лишь традиция. Более того, никаб злонамеренно используют террористы и радикалы, чтобы скрывать свои лица.

Мнения в обществе о возможности запрета никаба из соображений безопасности разошлись. Например, глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что здесь нужно "быть предельно аккуратным". Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев отмечал, что у мусульман "нет такого", чтобы женщинам и девушкам предписывалось обязятельное ношение никаба.

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