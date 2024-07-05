В ДНР нашли заминированный схрон со взрывчаткой украинских ДРГ

Он был заготовлен еще в 2022 году

В Володарском районе Донецкой Народной Республики обнаружен заминированный схрон с оружием — его заготовила украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Об этом рассказали в пятницу, 5 июля, в региональном управлении Федеральной службы безопасности.

В схроне нашли гранатомет РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка, 300 патронов к стрелковому оружию. Предположительно, это оружие спрятали еще в 2022 году, чтобы использовать для терактов на территории ДНР.

Изъятые взрывные устройства уничтожены на специализированном полигоне, сообщает РИА Новости.

Ранее Николай Патрушев, занимавший тогда пост секретаря Совета безопасности России, сообщил об активизации украинских ДРГ на российской земле. Политик отмечал, что киевский режим, не добившись успеха на поле боя, устраивает диверсии в отношении гражданских объектов, обстреливает приграничные российские регионы, совершает теракты в местах массового пребывания людей.

Первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов предупреждал, что при содействии западных покровителей, прежде всего Соединенных Штатов и Великобритании, у российских границ наращивается разведывательная активность спецслужб Украины. Они пытаются втянуть жителей приграничных районов России в разведывательно-подрывную деятельность.

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