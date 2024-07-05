"Что не живо, то отваливается": Кончаловский высказался о закрытии Российского оскаровского комитета

В 2023 году его деятельность была заморожена

Андрей Кончаловский прокомментировал информацию о том, что в скором времени Российский оскаровский комитет прекратит свое существование. В 2023 году его деятельность была заморожена после того, как годом ранее комитет покинули такие видные кинодеятели, как Павел Чухрай, Алексей Учитель, Николай Досталь, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший, Вера Сторожева и другие.

Ушел и Андрей Кончаловский. "Вы знаете, я много раз разводился. Собирал чемодан и уходил. Так у меня и с "Оскаром", - коротко отметил прославленный режиссер.

Он не высказал точного мнения о скором завершении работы Российского оскаровского комитета, но дал понять, что осталось ему недолго.

"Ликвидировать, не ликвидировать, что не живо, то отваливается, как ветки сухие", - заключил Андрей Кончаловский в беседе с ТАСС.

Отметим, что сейчас режиссер, несмотря на преклонный возраст, продолжает работать: он снимает фильмы и ставит спектакли, в которых часто играет его супруга, актриса Юлия Высоцкая. Недавно пара посетила церемонию награждения премии "Ника". Супруги с удовольствием позировали фотографам, после чего интернет-пользователи назвали Высоцкую и Кончаловского самой красивой парой вечера.

Кстати, у самого режиссера "Оскара" пока нет. Сам он считает, что сейчас эта премия не так важна и она точно не отражает художественную ценность фильма. По мнению Кончаловского, "Оскар" помогает "раскрутиться", открывает перспективы, "это чисто рыночная вещь". Режиссер отметил, что получившие эту премию ленты часто совсем невысокого качества, зато многие по-настоящему хорошие фильмы остались вовсе без этой награды.

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