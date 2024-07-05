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В Самаре предотвращен теракт на объекте ОПК

10:41
  • пятница
  • 05 июля 2024

Преступник занимался сборкой самодельных зажигательных устройств

На оборонном предприятии в Самаре предотвратили теракт. Об этом в пятницу, 5 июля, рассказали в Федеральной службе безопасности.
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Как уточнили в ведомстве, в середине 2023 года местный житель начал переписываться с участником проукраинской террористической организации и согласился совершить диверсию в Самаре.

Злоумышленник подбирал места для атаки, осматривал их и собирал самодельные зажигательные устройства. Однако планы преступника были сорваны.

Возбуждено уголовное дело, продолжается расследование, сообщили в ФСБ.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации НАК серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Глава государства подчеркнул, что "мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности".

Борьба с терроризмом остается важным направлением международного сотрудничества. В июне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили эту тему, турецкий лидер заявил, что Анкара "выступает против всех форм терроризма и осуждает теракты с ненавистью".

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