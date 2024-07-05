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Обнародован рейтинг доверия россиян Владимиру Путину

10:48
  • пятница
  • 05 июля 2024

Появилась свежая информация

Обнародованы результаты свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно его данным, уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 80,9%. Отметим, что опрос был проведен в последнюю неделю июня: с 24 по 30 число.

Буквально на днях ВЦИОМ выяснил, что 93% россиян хотят жить только в своей стране. Согласно приведенным данным, в настоящее время предпочли бы уехать за границу на постоянное место жительства только 5% россиян. Примечательно, что за все время наблюдений процент миграционно настроенных граждан находился в диапазоне от 5 до 17%, показатели последнего года самые низкие.

Сократилось также число геймеров в стране. Тот же ВЦИОМ обнародовал свежие цифры, согласно которым только 22% жителей России играют в видеоигры. Оказывается, за последние пять лет доля бывших геймеров сократилась на 12%, а число тех, кто не знаком с подобным форматом досуга, напротив, выросло на 9%.

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