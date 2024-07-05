Зафиксирован второй случай смерти после вспышки ботулизма

Скончался 24-летний житель Нижегородской области

В России зафиксирован второй случай смерти пациента от ботулизма после массового отравления. Как сообщает Telegram-канал Mash, скончался житель Дзержинска Нижегородской области. Ему было 24 лет.

Скончавшийся молодой человек ел салат с консервированной фасолью. Отравление спровоцировало обострение хронического заболевания, которое привело к его гибели.

Первый случай смерти в результате заражения ботулизмом был зафиксирован 24 июня. 21-летний житель Костромы отравился салатом лобио из доставки во время поездки в Нижний Новгород.

Вспышка заражения ботулизмом произошла в нескольких регионах России в июне. С отравлением после употребления еды из доставки были госпитализированы свыше 300 человек.

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